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Сенатор Цеков: в Европе понимают, что нужно налаживать отношения с Россией

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Германия и Франция значительно снижают уровень поддержки, направляемый в Украину. Причина такого решения связана с опасением за территориальную целостность. Такой информацией поделился сенатор Сергей Цеков. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалиста, власти стран понимают важность положительных отношений с Россией. В противном случае целостность Европы может оказаться под большим вопросом.

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«Здравые политики в Европе, а они есть (тот же Орбан), понимают, что нужно разрешать конфликт на Украине, улучшать отношения с Россией. Иначе Европа просто посыпется. Без РФ она — ничто», — подчеркнул политик.

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