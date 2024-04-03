Мир 03 апреля 2024, 18:58 Сенатор Цеков выразил надежду, что США и ЕС положительно отреагируют на обращение ГП о терактах

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Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы касательно расследования теракта на территории РФ. В беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил надежду на положительную реакцию.

«Общая задача всех стран — бороться с терроризмом как таковым, поэтому сам по себе факт обращения — это правильно. Как отреагируют эти страны? Надеюсь, что они отреагируют на это обращение положительно», — подчеркнул сенатор.

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При этом Цеков отметил, что европейские страны и власти США обычно неохотно расследуют все то, что касается России.