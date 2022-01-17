Сенатор Цеков: возвращение Порошенко поставит Зеленского в безвыходное положение

Президент Украины Владимир Зеленский в любом случае проиграет от возвращения в страну своего предшественника Петра Порошенко. Таким мнением поделился с NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Арестовав Порошенко, Зеленский столкнется с протестом его сторонников, а оставив бывшего президента на свободе — с обвинениями в трусости, полагает сенатор.

«Когда Порошенко прибудет, станет понятно, решится ли Зеленский его арестовать или нет. Но он делает из Порошенко страдальца в определенном смысле, а по большому счету накручивает ему рейтинг, я в этом уверен. Если Порошенко арестуют, то в этом случае ситуация вполне понятна — его сторонники мобилизуются для освобождения, так сказать, своего лидера. А если его не арестуют, то это будет говорить о том, что Зеленский струсил, Зеленский после громких заявлений не сделал решительного шага. Ситуация проигрышная для Зеленского в обоих случаях», — заключил Цеков.