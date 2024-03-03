Мир 03 марта 2024, 14:18 Сенатор Цеков увидел ненависть к России у руководства бундесвера Сенатор Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели русоненавистники РИА «Новости»

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В руководстве немецкой армии в настоящее время находятся русоненавистники. Об этом РИА «Новости заявил член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Ситуация с перехваченными диалогами немецких офицеров показала, что в верхушке бундесвера находятся русоненавистники. Это именно ненависть к России, а не русофобство. Они ненавидят русских, не будь такого, то подобных планов не строили бы», — сказал он.

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Цеков отметил, что аудиозапись еще раз продемонстрировала циничный уровень военной мысли в странах Запада.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу опубликовала аудиозапись разговоры четырех высокопоставленных руководителей армии Германии, которые обсуждали вероятную атаку на Крымский мост.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что Германия способствует разжиганию очередной мировой войны, как это уже дважды было в прошлом.