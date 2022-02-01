Сенатор Цеков прокомментировал заявление Украины о «невыполнимых» Минских соглашениях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения «невыполнимыми». В разговоре с RT это заявление прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — сказал Цеков.

Он отметил, что соблюдение Минских соглашений — это единственная возможность мирного разрешения ситуации в Донбассе и подчеркнул, что соглашения заключались в интересах всех сторон.