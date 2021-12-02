Сенатор Цеков прокомментировал высказывание экс-посла Канады в Афганистане о России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего посла Канады в Афганистане Криса Александера. Александер сказал, что Россию ждет изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии к Украине.

По мнению Цекова, заявления о российской агрессии к Украине — беспочвенны. При этом Россия сама сталкивается с агрессией со стороны стран НАТО, считает сенатор.

«Не думаю, что надо сильно обращать внимание на его слова, потому что разными должностными лицами уже достаточно много сказано о ситуации на Украине и о „действиях“ России — эти постоянные заявления об „угрозе“. На самом деле есть постоянная угроза со стороны стран НАТО по отношению к России. А что касается угрозы якобы с нашей стороны по отношению к Украине и НАТО — ее нет, это все придуманная тема, которую они постоянно муссируют», — сказал Цеков.