Лидеры Евросоюза приняли решение продлить действие экономических санкций против России. Об этом RT поговорил с членом комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергеем Цековым.

По мнению Цекова, Евросоюз оказался «в плену» собственных неверных решений.

«Выдвинув это решение, они не могут никак от него отказаться, хотя неоднократно обращали внимание на то, что вообще-то санкции за невыполнение Минских соглашений, прежде всего должны (если вообще должны) применяться к Украине. Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений», — прокомментировал сенатор.

Цеков добавил, что выполнение Минских соглашений лежит в зоне компетенции Украины, а Россия не является стороной конфликта, написала «Политика сегодня».