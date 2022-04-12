Сенатор Цеков прокомментировал японские санкции в отношении России

Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая. Сообщение об этом прокомментировал Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, написал RT.

По словам сенатора, Япония проводит санкционную политику по примеру США и Европы.

«Думаю, что это не окажет большого влияния на санкционный режим в целом. Действия Японии вредят Японии прежде всего. Япония, в частности, не может обойтись без ряда наших товаров», — сообщил он.

С 12 мая осуществлять новые инвестиции из Японии в Россию можно будет только по особым разрешениям.