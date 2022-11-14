Мир 14 ноября 2022, 12:38 Сенатор Цеков предположил, стоит ли ожидать прямого столкновения России и НАТО Сенатор Цеков: перевооружение стран ЕС не говорит о том, что они готовятся к войне

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Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием РИА ФАН заявил о том, что страны ЕС побоятся открытого противостояния с Россией. По его словам, это может закончиться ядерной катастрофой для всего мирового сообщества.

Ранее аналитик РИА Новости Елена Караева сообщила, что Германия и Франция начали перевооружаться и активно готовиться к столкновению с Россией.

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Как отметил Цеков, перевооружение стран Европейского союза не говорит о том, что они готовятся к прямому столкновению с Россией.

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«Я уверен, что и Франция, и Германия могут с трудом себе представить столкновение с Россией. Как бы они не готовились, они понимают, что итогом может стать ядерная война и там уже нападение закончится катастрофой для всего мирового сообщества», — добавил он.