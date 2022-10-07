Сенатор Цеков порекомендовал США отказаться от ядерной риторики | 360°

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Сенатор Цеков порекомендовал США отказаться от ядерной риторики

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Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием РИА ФАН заявил, что США все чаще стали заявлять об угрозе начала полномасштабной ядерной войны. На его взгляд, Белому дому необходимо отказаться от подобной риторики.

Он также отметил, что Соединенные штаты делают все для того, чтобы Россия «упала перед ними на колени, ликвидировала собственные вооруженные силы».

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«А когда мы разговариваем с ними на равных, когда говорим о том, что необходимо выработать условия взаимной безопасности, когда мы говорили, что не надо продвигать НАТО на восток, что надо выполнять обязательства, принятые в 1990-е годы и так далее, нас никто не слышит. Что нам говорят в ответ? Никаких документов о непродвижении Альянса нет, договоренности спокойно отменяются», — сказал сенатор.

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Цеков добавил, что именно Вашингтон виноват в возникшей напряженности между странами.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру угрожает ядерная война.

Ядерное оружие

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