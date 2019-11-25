  • Сенатор Цеков отверг идею Крыма о международном трибунале по Керченскому проливу

    25 ноября 2019, 16:36

    Ольга Ситникова

    Член Совета Федерации России от республики Крым Сергей Цеков выступил против инициативы Крыма созвать международный общественный трибунал по расследованию инцидента в Керченском проливе, сообщило ИА НСН.

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    «Я не вижу большого эффекта от его работы. Отношение у меня к нему скептическое. Но я не могу сказать, что общественный международный трибунал не нужен. Его инициаторы, очевидно, проработали этот вопрос, но я не совсем понимаю, что это такое», — пояснил Цеков.

    Сенатор также отметил, что не отрицает положительное влияние народной дипломатии общественников в Крыму.

    «Они хорошо работают и помогают разобраться международному сообществу в том, что происходит в Крыму», — подчеркнул Цеков.