Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT осудил позицию МИД Словакии по ситуации с осквернением памятников. В ведомстве объяснили произошедший акт вандализма призывом к России.

Ранее представители МИД Словакии, комментируя осквернение центрального мемориала советским солдатам в городе Славин, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.

«Такие заявления свидетельствуют о потере ума и исторической памяти… Заявления, которые поддерживают фактически оскорбление погибших военных советской армии, — это действительно глумление над их памятью. Это может вызывать только сожаление», — считает Цеков.