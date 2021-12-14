Сенатор Цеков обвинил Тимошенко в «отсталости» Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко несет ответственность за то, что Украина стала «самой отсталой страной Европы». Таким мнением поделился с NEWS.ru член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков.

Причиной «отсталости» Украины он назвал внутреннюю и внешнюю политику, проводимую страной. Выход из кризиса для Украины сенатор видит в восстановлении хороших экономических, культурных, политических отношений с Россией.

«Украина двигалась к этому все годы независимости, разрушая связи с Россией, проводя совершенно антинародную внутреннюю политику, организовав перманентный конфликт между украино-культурной и русско-культурной частями страны, отказываясь от всего русского, российского. Одна из самых успешных республик СССР стала самым отсталым государством Европы и не только Европы. Если говорить о личностях, которые привели Украину к такому состоянию, то Тимошенко в ряду этих личностей — один из проводников этой политики», — считает Цеков.