Сенатор Цеков назвал провокацией ситуацию с украинским кораблем у Керченского пролива

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с украинским кораблем, приблизившимся к Керченскому проливу. Он заявил, что она еще сильнее обострила российско-украинские отношения.

Ситуация с попыткой прохода кораблей ВМС Украины уже была в 2018 году, отметил сенатор.

«Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют», — считает Цеков.