Мир 22 ноября 2023, 18:53 Сенатор Цеков назвал игрой заявление Зеленского о готовности обсуждать мирный план с Трампом

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить мирный план с Дональдом Трампом, — это очередные пустые заявления. Таким мнением поделился с News.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

При этом сенатор не мог не отметить, что любое поднятие вопроса о мире на Украине не может не считаться хорошим знаком. Однако пока верить в решение конфликта в обозримом будущем не приходится. Вряд ди это произойдет в ближайшее время при участии Трампа или без него.

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«Однако Зеленский как абсолютно незрелый политик и руководитель сразу же начинает с условий, несмотря на все смерти украинского народа. Я убежден, что это очередное пустое заявление, после которого не последует никаких действий», — заявил сенатор.

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