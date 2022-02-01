Сенатор Цеков: на Украине передумали нагнетать ситуацию в Донбассе

Украине больше не выгодно нагнетать ситуацию в Донбассе и грозить своим жителям войной с Россией. Таким мнением с Lenta.ru поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он пояснил, что такая позиция негативно влияет на внутреннюю политику Украины.

«Что-то у меня складывается впечатления в последнее время что на Украине этого нагнетания ситуации больше не хотят. Потому что видят, что люди стали уезжать из Украины, депутаты, так сказать, готовят вещи для быстрого отъезда, инвесторы бегут. Зачем им это? Как будто нет никакого смысла», — сказал сенатор.