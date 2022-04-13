Сенатор Цеков: Германия и Франция будут против вступления Украины в Евросоюз

Франция и Германия будут против вступления Украины в ЕС, поскольку не хотят проблем с безопасностью, а также делиться с Украиной бюджетом. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

«Есть влиятельные страны в Европе, которые сделают все, чтобы Украина не вошла в ЕС, — Франция и Германия. Им не нужны новые нахлебники и проблемы с безопасностью. Они понимают, что Киев просто будет сидеть на бюджете ФРГ и Франции», — считает сенатор.

Он добавил, что Украина является «оружием США для войны с Россией» и согласился со словами Зеленского о том, что украинцев в ЕС не воспринимают всерьез.