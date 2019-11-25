Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян ради отношений с Турцией

Сенатор США Линдси Грэм воспользовался своим законным правом и заблокировал резолюцию о геноциде армян в Османской империи.

Как сообщил портал Axios со ссылкой на Грэма, о блокировке резолюции его попросил сотрудник Белого дома, когда сенатор вышел со встречи с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. После этого Грэм обсудил со своими коллегами отмену признания геноцида армян, вернулся в верхнюю палату Конгресса и заблокировал документ.

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«Я сказал, конечно. Единственная причина, по которой я это сделал, было то, что он (Эрдоган — прим. ред.) был все еще в городе. Я пытаюсь спасти отношения (между США и Турцией — прим. ред.), если это возможно», — рассказал сенатор во время телефонного интервью порталу.

Резолюцию о геноциде армян приняли в Сенате в октябре большинством голосов. Американские сенаторы проголосовали за документ в связи с ухудшением отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции против курдов на севере Сирии.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Эрдоган подписали меморандум по урегулированию конфликтной ситуации в приграничных районах Сирии.