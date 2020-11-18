Сенатор: США выделят помощь Карабаху, чтобы повысить свою значимость
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение Америки выделить пять миллионов долларов на помощь Нагорному Карабаху. Об этом сообщил RT.
По его словам, таким образом Штаты хотят повысить свою значимость в этом регионе. Цеков считает, что Карабах важен для Америки.
«Там никаких американских военных подразделений нет, они, в общем-то, в активном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не участвовали», — заявил он и добавил, что главную роль в этой ситуации сыграла Россия.