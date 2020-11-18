Сенатор: США выделят помощь Карабаху, чтобы повысить свою значимость

По его словам, таким образом Штаты хотят повысить свою значимость в этом регионе. Цеков считает, что Карабах важен для Америки.

«Там никаких американских военных подразделений нет, они, в общем-то, в активном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не участвовали», — заявил он и добавил, что главную роль в этой ситуации сыграла Россия.