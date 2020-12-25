Сенатор США сравнил с «актом войны» кибератаку против страны

«Администрация Трампа должна незамедлительно провести подробный брифинг высокого уровня для конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны», — отметил Кардин.

Также в своем заявлении от 18 декабря он уточнил, что «агрессоры» должны нести ответственность за то, что сделали. Конгрессмен призвал своих коллег рассмотреть «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ подготовили представители Демократической и Республиканской партий, он направлен на «противодействие широкомасштабным атакам со стороны России» на избирательные системы и цифровую сферу.

13 декабря журналисты из США сообщили, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали компьютерные сети, которые принадлежат Министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA). Спустя время в Вашингтоне заявили, якобы Россия причастна к инциденту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту информацию.