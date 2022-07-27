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    27 июля 2022, 06:32

    Сенатор США пригрозил Китаю санкциями за нефть из России

    Сенатор США призвал наложить на Китай санкции за российскую нефть

    Екатерина Виславская

    Покупатели российской нефти и других энергоресурсов в Китае, в том числе госкомпании, должны попасть под санкции. Такой законопроект подготовил сенатор из США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg.

    Сенатор США пригрозил Китаю санкциями за нефть из России

    «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — заявил он.

    Марко Рубио из Флориды вместе с двумя другими сенаторами, а именно Риком Скоттом и Кевином Крамером, разработали законопроект о санкциях для Китая. Они предложили налагать штрафы на любую организацию, страхующую или регистрирующую танкеры с нефтью и сжиженным природным газом из России.

    Сенатор США пригрозил Китаю санкциями за нефть из России | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Хотя в сенате правят демократы, законопроект республиканцев имеет большие шансы на успех, отметил автор статьи. Импорт российской нефти в Китай резко вырос в этом году. Причем страна приобрела баррели, от которых отказались европейские покупатели, со скидкой.

    Однако это имеет свои риски — если китайские компании под гнетом санкций перестанут закупать российскую нефть и обратят внимание на ближневосточный рынок, то стоимость нефти подскочит из-за большой конкуренции.