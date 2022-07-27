Сенатор США пригрозил Китаю санкциями за нефть из России

Покупатели российской нефти и других энергоресурсов в Китае, в том числе госкомпании, должны попасть под санкции. Такой законопроект подготовил сенатор из США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — заявил он.

Марко Рубио из Флориды вместе с двумя другими сенаторами, а именно Риком Скоттом и Кевином Крамером, разработали законопроект о санкциях для Китая. Они предложили налагать штрафы на любую организацию, страхующую или регистрирующую танкеры с нефтью и сжиженным природным газом из России.

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Хотя в сенате правят демократы, законопроект республиканцев имеет большие шансы на успех, отметил автор статьи. Импорт российской нефти в Китай резко вырос в этом году. Причем страна приобрела баррели, от которых отказались европейские покупатели, со скидкой.

Однако это имеет свои риски — если китайские компании под гнетом санкций перестанут закупать российскую нефть и обратят внимание на ближневосточный рынок, то стоимость нефти подскочит из-за большой конкуренции.