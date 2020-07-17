Сенатор США посулил новый закон против «российских хакеров»

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти обвинил неких «российских хакеров» в охоте за разработками вакцины и пообещал подготовить против них новый законопроект.

Об этом Маккарти сообщил в Twitter.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров», — написал сенатор.

О попытках взлома разработок вакцины, которые якобы предпринятых российскими госструктурами, сообщили 16 июля власти США, Канады и Великобритании. Агентство национальной безопасности (АНБ) США прямо назвало хакеров «группой российской разведывательной службы».

В начале мая британские и американские спецслужбы уже жаловались на массированные кибератаки, направленные против исследовательских центров. Сообщалось, что хакеры пользовались технологией подборки часто употребляемых или недостаточно сложных паролей.

Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, связанны с российскими спецслужбами. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения сообщил, что Москва не имеет к этим попыткам никакого отношения.