Мир 19 марта 2024, 10:19 Сенатор США Линдси Грэм приехал в Киев Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* приехал в Киев. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов на Украине на странице в соцсети X.

«Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма* в Киеве», — указали в заявлении.

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В дипломатической миссии добавили, что «непреклонная поддержка США» имеет ключевое значение для «успеха Украины».

Между тем именно Грэм* ранее настаивал, чтобы США предоставляли помощь Украине исключительно в кредит. По его мнению, этот вариант должен стать самым вероятным. Политик опирался на идею бывшего американского президента Дональда Трампа превратить помощь США в беспроцентный кредит, причем не только для Украины, но и для других государств.

Чешский журналист Иштван Леко призвал западных миллиардеров финансово помочь Украине. По его мнению, это помогло бы «напугать Россию». По оценкам корреспондента, одни только США, долг которых достигает 100% ВВП, потратили на Украину 70 миллиардов долларов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.