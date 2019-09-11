Сенатор США: Конгресс готов восстановить военную помощь Украине в случае ее блокировки
Сенатор от республиканцев Рон Джонсон выразил уверенность, что Конгресс США восстановит военную помощь Украине, если Дональд Трамп заблокирует ее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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По словам Джонсона, если Трамп все-таки решит не тратить 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву, то Конгресс примет двухпартийное решение, и эти средства вновь будут выделены.
По мнению самого Трампа, не Вашингтон, а страны Евросоюза должны помогать Незалежной, поскольку она находится на «заднем дворе» ЕС.
По данным издания, недавно Рон Джонсон вместе со своим коллегой из Демократической партии Крисом Мерфи побывали в Киеве и встретились с главой СНБО Украины Александром Данилюком. Стороны обсудили расширение военной поддержки Украины.