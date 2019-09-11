Сенатор США: Конгресс готов восстановить военную помощь Украине в случае ее блокировки

Трамп готов прекратить военную помощь Украине Подробнее

По словам Джонсона, если Трамп все-таки решит не тратить 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву, то Конгресс примет двухпартийное решение, и эти средства вновь будут выделены.

По мнению самого Трампа, не Вашингтон, а страны Евросоюза должны помогать Незалежной, поскольку она находится на «заднем дворе» ЕС.

По данным издания, недавно Рон Джонсон вместе со своим коллегой из Демократической партии Крисом Мерфи побывали в Киеве и встретились с главой СНБО Украины Александром Данилюком. Стороны обсудили расширение военной поддержки Украины.