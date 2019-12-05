Сенатор: США хитроумно переложили убытки от санкций на Европу

«Большую часть потерь от санкций несет не их главный инициатор — Соединенные Штаты Америки, — а Европа, которая поддержала санкционную политику и теряет буквально миллиарды. Потому что, помимо прямых, связанных с потерей в объемах торговли, есть и другие потери, связанные с недополученной прибылью, с потерей рынков сбыта и с потерей рабочих мест… Поэтому сами по себе торговые потери — это еще не все потери», — отметил Морозов.

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Он отметил, что Соединенные штаты «львиную долю потерь хитроумно переложили на европейцев».

«До санкций у европейцев объем нашей торговли составлял €400 млрд. А с американцами и тогда было €25 млрд. То есть с ними никогда и не было больших оборотов», — заключил сенатор.