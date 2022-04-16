Сенатор Совфеда назвал истинную роль Байдена в американской политике

Приход в Белый дом президента Джо Байдена был нужен лишь ради смещения с поста Дональда Трампа, поэтому рейтинг главы государства находится на рекордно низком уровне. Это мнение в Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

«Президентство Байдена не может был вдохновляющим и успешным, потому что он был нужен лишь, чтобы убрать из Белого дома Трампа», — написал он.

Ранее университет провел опрос, выяснив, что нынешнего американского президента поддерживают лишь 21% населения в возрасте от 18 до 34 лет. Авторы исследования считают, что именно эта прослойка американского общества сыграла роль в победе Байдена на выборах в 2020 году.

Рейтинг Байдена является рекордно низким по сравнению со всеми его предшественниками за аналогичный период президентства.

Ранее нарколог Василий Шуров отметил у Байдена сложности с координацией. По его мнению, это связано с функцией мозга, который уже начал разрушаться.