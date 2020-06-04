Сенатор случайно попала на камеру топлес после государственного онлайн-совещания

На заседании присутствовали чиновники и представители СМИ. Чуть позже скриншоты, на которых сенатор топлес, попали в интернет. О произошедшем женщина узнала именно благодаря этому.

Она рассказала, что не особо переживает из-за этой неловкой ситуации. «Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — сообщила политик.