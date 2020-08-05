Сенатор: «Россия отнесется крайне отрицательно к вступлению Белоруссии в НАТО или ЕС»

Он считает, что это событие станет трагедией и «будет означать, что нас победили и развели». Также, по словам сенатора, Белоруссия понимает, что Запад не является им другом.

«Россия отнесется крайне отрицательно к вступлению Белоруссии в НАТО или ЕС», — заявил Клинцевич.

Ранее стало известно, что политолог Георгий Бовт считает, что в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко, содержалось послание к России. Он уточнил, что после этого между странами уже не может быть прежних отношений. Также Бовт припомнил историю с задержанием российских граждан на территории Белоруссии.

Также Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии, обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обеспечить честные выборы в стране. Она пожаловалась на низкий уровень жизни в стране из-за слабой экономики. Тихановская уверена, что в этом виноват именно Лукашенко.