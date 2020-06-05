Сенатор: Россия не должна отвечать на призыв «захватить» Южные Курилы
Россия не должна реагировать на призыв японского политолога Юкио Касиямы вернуть Южные Курилы. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует».
«Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов», — заключил Косачев.