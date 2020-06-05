Сенатор: Россия не должна отвечать на призыв «захватить» Южные Курилы

По его словам, «речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует».

«Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов», — заключил Косачев.