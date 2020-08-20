Сенатор: России не следует вмешиваться в дела Белоруссии
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков выразил мнение, что Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом сообщила НСН.
По его мнению, руководству России не следует контактировать с белорусскими оппозиционерами и выступать посредником между ними и Александром Лукашенко.
«Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом», — уверен Цеков.
Также он добавил, что это возможно, если об этом попросят белорусские власти.