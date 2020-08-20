Сенатор: России не следует вмешиваться в дела Белоруссии

По его мнению, руководству России не следует контактировать с белорусскими оппозиционерами и выступать посредником между ними и Александром Лукашенко.

«Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом», — уверен Цеков.

Также он добавил, что это возможно, если об этом попросят белорусские власти.