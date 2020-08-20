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    20 августа 2020, 17:42

    Сенатор: России не следует вмешиваться в дела Белоруссии

    Дарья Морозова

    Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков выразил мнение, что Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом сообщила НСН.

    По его мнению, руководству России не следует контактировать с белорусскими оппозиционерами и выступать посредником между ними и Александром Лукашенко.

    «Считаю, что в самой Белоруссии президент и граждане найдут возможности для разговоров друг с другом», — уверен Цеков.

    Также он добавил, что это возможно, если об этом попросят белорусские власти.

    Новости SMI.FM