Мир 17 июня 2023, 05:28 Сенатор РФ раскритиковал попытки Макрона повлиять на Россию и призвал обратиться к Киеву Сенатор Пушков рекомендовал Макрону повлиять на Украину, а не искать воздействия на РФ РИА «Новости»

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Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует влиять на Киев для урегулирования украинского кризиса, а не искать способы воздействия на Москву через другие государства. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegtam-канале.

Он обратил внимание на обращения главы пятой республики к председателю КНР Си Цзиньпину и министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдулазиз бин Салману. Макрон просил высокопоставленных лиц «использовать свое влияние на Россию».

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«Интересно, как он это видит? И на что, собственно, рассчитывает повлиять через Саудовскую Аравию? Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину», — сказал Пушков.

По его словам, повлиять на киевский режим было бы очень просто для Макрона. Киев полностью зависит от поставок западной техники и финансовой поддержки со стороны союзников. Этот факт ранее признал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Вот на кого надо влиять, причем давно, а не рассчитывать на Эр-Риад в деле оказании влияния на Россию», — объяснил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что французский лидер и немецкий канцлер Олаф Шольц только на словах хотят поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что главы стран должны находить силы общаться друг с другом даже в самые трудные времена.