Сенатор-республиканка от Аляски призвала Трампа начать процесс передачи власти

Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала Белый дом начать процесс передачи дел новой администрации. Она раскритиковала однопартийца и действующего президента Дональда Трампа за попытки подвергнуть сомнению результаты выборов.

«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — написала она в Twitter.

Мурковски заявила, что что в связи к подходящим к концу подсчетом голосов нужно обеспечить чистоту избирательного процесса и не дать американцам усомниться в избирательной системе США. По ее словам, каждый штат работал для обеспечения свободы и справедливости голосования.

«У президента Трампа была возможность через суд предъявить свои претензии, до сих пор суды признавали их необоснованными. Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — подчеркнула Мурковски.

Она стала одной из немногих сенаторов-республиканцев, которые поздравили Джо Байдена с победой на выборах, которые прошли в Штатах 3 ноября. За пост боролись действующий президент-республиканец Трамп и демократ Байден. У последнего, по данным американских СМИ, есть уже более 270 голосов выборщиков. Это значит, что он станет следующим президентом США. Глава Белого дома не признает поражения и обращается в суды. На его взгляд, в стране было много нарушений во время голосования.

Команда Байдена тем временем уже во всю думает об инаугурации, которая должна пройти в январе 2021 года. Представители демократа опасаются, что придется обойтись без пышных торжеств из-за эпидемии коронавируса.