Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу

По его словам, первая причина — это большое количество пожилых людей в стране, «а это самый уязвимый контингент». Кроме того, «в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась». Третьей причиной стала «неготовность системы здравоохранения Италии к такому количеству больных»: "нехватка количества дыхательных аппаратов, нехватка специалистов».