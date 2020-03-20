Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, почему в Италии так широко распространился коронавирус. Об этом сообщила НСН.
По его словам, первая причина — это большое количество пожилых людей в стране, «а это самый уязвимый контингент». Кроме того, «в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась». Третьей причиной стала «неготовность системы здравоохранения Италии к такому количеству больных»: "нехватка количества дыхательных аппаратов, нехватка специалистов».