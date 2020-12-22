Сенатор раскрыл подробности недавней кибератаки на Минфин США
По его словам, истинный масштаб произошедшего пока не известен.
«Министерство финансов по-прежнему не знает обо всех действиях хакеров или о том, какая именно информация была украдена», — сказал он. Его процитировало агентство Reuters.
По данным подведомственной Службы внутренних доходов, нет никаких свидетельств о том, что киберпреступники получили доступ к данным налогоплательщиков.
Программное обеспечение Orion компании SolarWinds взломали еще в марте этого 2020 года, написал ТАСС. Киберпреступникам внедрили вирус в обновление Orion, позже его загрузили и использовали тысячи клиентов SolarWinds. Среди них оказались ведущие правительственные учреждения и более 400 крупнейших американских компаний. Представители Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности 16 декабря заявили, что зафиксировали атаку на компьютерные сети федерального правительства.
О взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации стало известно в середине декабря. Американские СМИ писали, что за атакой стоит группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти.