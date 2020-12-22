Сенатор раскрыл подробности недавней кибератаки на Минфин США

Хакеры взломали десятки аккаунтов электронной почты Минфина США. Об этом заявил старший демократ финансового комитета Сената Конгресса Рона Уайдена от штата Орегон.

По его словам, истинный масштаб произошедшего пока не известен.

«Министерство финансов по-прежнему не знает обо всех действиях хакеров или о том, какая именно информация была украдена», — сказал он. Его процитировало агентство Reuters.

По данным подведомственной Службы внутренних доходов, нет никаких свидетельств о том, что киберпреступники получили доступ к данным налогоплательщиков.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds взломали еще в марте этого 2020 года, написал ТАСС. Киберпреступникам внедрили вирус в обновление Orion, позже его загрузили и использовали тысячи клиентов SolarWinds. Среди них оказались ведущие правительственные учреждения и более 400 крупнейших американских компаний. Представители Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности 16 декабря заявили, что зафиксировали атаку на компьютерные сети федерального правительства.

О взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации стало известно в середине декабря. Американские СМИ писали, что за атакой стоит группа хакеров APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на российские власти.