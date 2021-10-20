Сенатор раскритиковал заявления министра обороны США во время визита на Украину

Российский сенатор Владимир Джабаров подверг критике выступление министра обороны США Ллойда Остина во время визита последнего на Украину. Об этом написало РИА «Новости».

Джабаров отметил, что шансы Украины на вступление в НАТО очень малы. По его словам, заявление Остина о возможном вступлении Украины в альянс призваны успокоить украинские власти и не имеют под собой реальных оснований.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он — министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — добавил Джабаров.

Во время визита на Украину Ллойд Остин заявил, что третьи страны не могут наложить вето на решение о вступлении Украины в альянс, пояснило Утро.ру.