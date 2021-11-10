Сенатор Пушков высказался об отношениях внутри Евросоюза

Польша не покинет Евросоюз, несмотря на то, что отношения страны с организацией остаются напряженными. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Власти Польши не стали выплачивать ежедневные миллионные штрафы за невыполнение норм Евросоюза. Политик отметил, что конфликт затянется на долгое время. Несмотря на это, Пушков выразил уверенность в том, что страна не станет выходить из состава Евросоюза.

«Ни Польша не выйдет из ЕС, ни ЕС не выгонит Польшу, а скорее противостояние продолжится внутри ЕС. Причем такая ситуация, когда будут сохраняться противоречия высокой степени интенсивности внутри ЕС, может длиться довольно долго», — отметил сенатор.