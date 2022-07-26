Сенатор Пушков заявил, что политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности

Курс президента Молдавии Майи Санду представляет реальную угрозу территориальной целостности страны. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Угрозу территориальной целостности» Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это — реальная угроза», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что Приднестровье, судя по настроениям его жителей и заявлениям руководства, «не намерено идти по этому пути».

Ранее власти Приднестровья заявили о намерении добиться независимости от Молдавии и уже до конца 2022 года присоединиться к России. Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, «будет действовать прагматично и честно», заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

В 2006 году в Приднестровье прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за присоединение к России.