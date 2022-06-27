Сенатор Пушков заявил, что Европа нуждается в российском углеводородном топливе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа в ближайшее время сможет заменить российское углеводное топливо на альтернативные источники энергии. Российский сенатор Алексей Пушков опроверг данное высказывание, передало ИА НСН.

По словам сенатора, зарубежным странам больше негде приобретать углеводное топливо, кроме как в России. При этом на данный момент переход на альтернативные источники энергии невозможен.

«Налаживание „новой энергетики“ в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил Пушков.