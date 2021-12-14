Сенатор Пушков усомнился в «миролюбивости» НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола о том, что Владимир Путин «преувеличивает или придумывает угрозы со стороны Украины и НАТО» в адрес РФ. Об этом написало «Утро.ру».

«Мантру о том, что НАТО ни в коей мере не угрожает России мы слушаем вот уже 25 лет. Прежде, в 1990-е и даже в 2000-е годы преставители альянса нам упорно доказывали, что НАТО — миролюбивая и в основном политическая организация с десятком устаревших ружей и тремя ржавыми гаубицами», — написал Пушков.

Он отметил, что при этом НАТО бомбил Югославию и Ливию, а также на протяжении 20 лет принимал участие в войне в Афганистане.