Сенатор Пушков прокомментировал возможный визит Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить страну. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал это предложение. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал российского политика.

По словам Пушкова, данное предложение выглядит странным, особенно с учетом нынешней политической обстановки. Сенатор обратил внимание на тот факт, что ранее президент США посоветовал своим гражданам покинуть Украину в срочном порядке. Более того, Соединенные Штаты уже эвакуировали часть своих дипломатов из Киева, передало ИА НСН.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — отметил Пушков.