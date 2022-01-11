Сенатор Пушков прокомментировал угрозы Украины в отношении ФРГ

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал требования Украины в отношении ФРГ начать поставки вооружения. По словам сенатора, Берлин не должен терпеть подобного рода заявления. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Пушкова.

Сенатор подчеркнул, что нынешняя Украина находится в полной зависимости от Германии.

«Интересно, когда Берлину надоест выслушивать всю эту ахинею от посла Украины? Еще интереснее, как Киев намерен осуществить свою угрозу о „последствиях“ для двусторонних отношений с Германией, от которой Украина полностью зависит — и финансово, и политически?», — говорится в сообщении сенатора.

Политик оценил официальное заявление немецкого правительства о невозможности решить конфликт на Донбассе военным путем. По его словам, этот ответ означает отказ в поставках вооружения.