Сенатор Пушков предупредил, что Чехия может «нарваться»

Сенатор Алексей Пушков предположил, что ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека в адрес России может привести к негативным последствиям для дипломатии Праги. По словам российского политика, требование о возвращении сотрудников чешской дипмиссии в Москву, является недопустимым сценарием.

Свое мнение сенатор Алексей Пушков высказал в Telegram.

«Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — пояснил Пушков.

Рассуждая об аспектах послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сенатор отметил, что яростные русофобы ужесточили давление на Москву, что отчетливо видно по действиям правительства Чехии и последним незаконным санкциям США.

Охлаждение между Чехией и Россией началось после того, как Прага без доказательств обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из Чехии были высланы 18 дипломатов, из России — 20 сотрудников консульства.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал действия Праги и потребовал от Москвы прекратить незаконную деятельность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление чушью.