Сенатор Пушков посчитал США помехой для борьбы с коронавирусом

Пушков напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «несколько дней назад призвал те страны, которые ввели санкции против других государств, отказаться от этих санкций, поскольку они мешают борьбе с пандемией».

«Прежде всего от тех санкций, которые мешают завозу медицинского оборудования, необходимых средств лечения и так далее», — пояснил сенатор.

Он обратил внимание на то, что в Иране США перекрыли почти все продажи нефти и лишили страну средств, которые могли пойти на борьбу с коронавирусом.

«И сам призыв Гутерриша очень своевременный, и обращение к нему ряда государств, в том числе и России — абсолютно оправдано. Западные страны постоянно уверяют мир в том, что они руководствуются идеалами прав человека, человеческого достоинства, защиты человеческой личности и так далее. И при этом США и их союзники поддерживают санкции, которые препятствуют борьбе за права человека, потому что главное право человека — это право на жизнь», — добавил Пушков.

По мнению председателя, внешнеполитическую политику Штатов не меняет даже пандемия коронавируса.

«Они направляют корабли к берегам Ирана, они выступают с жесткими заявлениями в адрес Китая и не подают никаких сигналов относительно того, что они могут изменить свою внешнюю политику. Но давление на это государство оказывать надо. Этому и служит политическое обращение», — заключил сенатор.