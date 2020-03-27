    27 марта 2020, 09:34

    Сенатор Пушков посчитал США помехой для борьбы с коронавирусом

    Ольга Ситникова

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что что американские санкции вредят эффективной борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    Пушков напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «несколько дней назад призвал те страны, которые ввели санкции против других государств, отказаться от этих санкций, поскольку они мешают борьбе с пандемией».

    «Прежде всего от тех санкций, которые мешают завозу медицинского оборудования, необходимых средств лечения и так далее», — пояснил сенатор.

    Он обратил внимание на то, что в Иране США перекрыли почти все продажи нефти и лишили страну средств, которые могли пойти на борьбу с коронавирусом.

    «И сам призыв Гутерриша очень своевременный, и обращение к нему ряда государств, в том числе и России — абсолютно оправдано. Западные страны постоянно уверяют мир в том, что они руководствуются идеалами прав человека, человеческого достоинства, защиты человеческой личности и так далее. И при этом США и их союзники поддерживают санкции, которые препятствуют борьбе за права человека, потому что главное право человека — это право на жизнь», — добавил Пушков.

    По мнению председателя, внешнеполитическую политику Штатов не меняет даже пандемия коронавируса.

    «Они направляют корабли к берегам Ирана, они выступают с жесткими заявлениями в адрес Китая и не подают никаких сигналов относительно того, что они могут изменить свою внешнюю политику. Но давление на это государство оказывать надо. Этому и служит политическое обращение», — заключил сенатор.