Сенатор Пушков оценил ответ Китая на американский бойкот Олимпиады-2022

В Совете Федерации РФ отреагировали на ответ Китая по поводу американского бойкота Олимпиады-2022 в Пекине. По словам сенатора Алексея Пушкова, китайская дипмиссия прямо указала, что не воспринимает действия Соединенных Штатов как что-то из ряда вон выходящее. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал представителя Совфеда.

«Символический ответ на символический бойкот. Типа, вас и не ждали», — написал он.

Ранее сообщалось, что посольство КНР ответило на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что бойкот Вашингтона вызван «геноцидом» и многочисленными нарушениями прав человека в Китае. В ответ на это дипломаты сообщили, что не посылали приглашение на соревнования Вашингтону.

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С 4 по 13 марта проведут Паралимпиаду. Билеты на соревнования будут продавать только жителям материковой части Китая.