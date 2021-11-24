Сенатор Пушков оценил готовность польских властей решать миграционный кризис с Москвой

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил о готовности обсуждать с Россией миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Евросоюза. Его слова прокомментировал сенатор Алексей Пушков, написало «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал парламентария.

По словам Пушкова, эта риторика имеет неконструктивный характер, поскольку Польша стремится переложить на Россию ответственность за пограничный конфликт. Он также считает, что Варшава за счет обращения к Москве хочет повысить свой международный рейтинг.

Несмотря на то, что Польша преследует свои цели в данной ситуации, Москва ей в этом никак не сможет помочь. На взгляд Пушкова, Россия не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит на польско-белорусской границе.

Он также напомнил, что Владимир Путин посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель договариваться непосредственно с президентом Белоруссии. Пушков также призвал польское правительство обращаться к Александру Лукашенко за разрешением конфликта.