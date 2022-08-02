Сенатор Пушков объяснил парадокс в отношении Венгрии к России

Правительство Венгрии не желает подчиняться Евросоюзу, однако фактически сделать этого не может. Поэтому страна поддержала антироссийские санкции, но выступила против европейских чиновников. О таком парадоксе написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что «Брюссель не начальник». Чиновник сказал, что страна участвует в принятии совместных решений, но если они ей не подходят, то препятствует им. Алексей Пушков назвал эти слова смелыми, но напомнил, что Венгрия поддержала санкции против России. Однако он объяснил это невозможностью быть независимой от альянса.

«При этом Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — написал сенатор.

Ранее премьер-министр Венгрии раскритиковал политику Европы в отношении России и Украины, а также анонсировал дополнительные закупки российского газа.