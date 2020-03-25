Сенатор Пушков объяснил парадокс Китая в ситуации с коронавирусом

Сенатор обратил внимание на то, что власти КНР сохранили имидж страны и оказали помощь в борьбе с инфекцией другим странам.

По мнению Пушкова, после пандемии коронавируса Китай лишь станет сильнее.

«Парадокс: Китай, где началась эпидемия, благодаря опыту борьбы с ней и готовности оказать помощь другим странам, может выйти из кризиса сильнее, чем прежде. Урон имиджу Китая будет преодолен его вкладом в борьбу с вирусом», — заметил он.

Председатель добавил, что в Китае также останутся денежные средства, в отличие от Европы, где «после обвала их не будет».