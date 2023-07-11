Мир 11 июля 2023, 14:58 Сенатор Пушков объяснил, что невступление Украины в НАТО не скажется на объеме военной помощи ей

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То, что Украину не будут принимать в НАТО — это уже решенный вопрос, причем очень давно, поэтому этот факт никак не скажется на объеме предоставляемой ей военной помощи. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, ответственность за отказ Украине на себя взяли США и Германия. Но на деле почти никто из стран-участниц альянса не поддерживает ее вступление. Поэтому даже те, кто говорят о такой необходимости, лукавят. Так как знают, что этого не случится. НАТО не хочет напрямую вступать в конфликт с Россией.

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«Им намного выгоднее держать Украину на отдалении — в роли антироссийского тарана. И эту роль Киев исполняет лучше, чем если бы „Незалежная“ была частью НАТО. Другое дело, что на саммите наверняка будет заявлено о поддержке Украины, о реализации военных программ для Киева — как некая компенсация за отказ», — подчеркнул сенатор.

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