Сенатор Пушков назвал визит Зеленского в США имиджевым провалом

Белому дому на фоне событий в Афганистане сейчас совсем не до Украины. Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты затерялся после обращения Джо Байдена к нации по вопросу вывода американских войск. Эта поездка украинского лидера в Вашингтон — имиджевый провал. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

«По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом. Все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой афганского синдрома в США и выглядит как провал», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор добавил, что у США сейчас серьезные трудности, поэтому американскому руководству нет дел до третьестепенной Украины, которая что-то хочет попросить.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с главой США Джо Байденом накануне. Их встреча состоится 1 сентября. Согласно расписанию, Байден после беседы со своим украинским коллегой отправится на еженедельный экономический брифинг. Совместной пресс-конференции по итогам мероприятия не будет.