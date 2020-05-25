Сенатор Пушков: коронавирус вызвал эпидемию фейков

Своим мнением о ложных новостях Пушков поделился в личном Telegram-канале.

«Если до этой пандемии фейки приходили волнами, то отныне мы переживаем глобальную эпидемию фейков. Они идут преимущественно из США, причем никто не заботится о достоверности и проверке информации. Словно COVID-19 открыл шлюзы для самых диких и безответственных обвинений. Когда обнаруживается их лживость, никто не утруждает себя опровержениями, а просто используется резервный или новый фейк», — пояснил сенатор.

По его мнению, авторы фейков стремятся к «краткосрочному политическому эффекту». Основная атака идет на Россию, однако периодически от ложной информации страдает и Китай.

«Требуется краткосрочный эффект для начала политической кампании. Когда она развернута — против Китая или России, доказательства уже не нужны — идет быстрый переход к политической атаке. Фейк сыграл свою роль», — заключил Пушков.